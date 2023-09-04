Чернышенко насчитал 8,5 тысячи первокурсников, поступивших по квоте для участников СВО

В 2023 году российские вузы приняли на бюджет 8,5 тысячи абитуриентов в рамках квоты для участников СВО, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании в правительстве 4 сентября. Общее количество первокурсников при этом превысило 1,2 миллиона человек.

"На обучение зачислены участники СВО и их дети в рамках отдельной квоты — около 8,5 тысячи человек. Такие ребята у нас есть практически во всех регионах. Многие из них поступили в ведущие вузы страны", — приводит слова Чернышенко пресс-служба кабмина.

Вице-премьер отдельно отметил, что ряд вузов принял таких абитуриентов сверх установленного лимита. В этих случаях обучение участников спецоперации и их детей будет производиться за счет собственных средств учреждений.

По сравнению с прошлым годом в России было увеличено количество бюджетных мест в вузах, отметил Чернышенко. "Всего было установлено 626 278, из которых 37 089 распределено вузам новых регионов", — уточнил он.

В Петербурге в этом году по квоте для участников СВО в вузы поступили более 800 человек. С учетом зачисленных в колледжи их общее количество превысило 1,1 тысячи человек.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"