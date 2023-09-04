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Новости 15:27

Малькевич покинул пост главы телеканала "Санкт-Петербург"

фото ЗакС политика Малькевич покинул пост главы телеканала "Санкт-Петербург"

Губернатор Александр Беглов на рабочем совещании 4 сентября объявил о смене главы телеканала "Санкт-Петербург", сообщила пресс-служба градоначальника. На место прежнего генерального директора СМИ Александра Малькевича пришла Екатерина Ходаринова.

"Решением Совета директоров Екатерина Ходаринова назначена на пост генерального директора АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (телеканал "Санкт-Петербург")", — сообщили в Смольном.

Малькевич назначен советником губернатора на общественных началах по работе с новыми регионами России. Ходаринова прежде была заместителем главы канала по информационному вещанию.

О назначении Малькевича главой телеканала стало известно в конце 2020 года. До этого он возглавлял сайт USA Really, который связывали с личностью бизнесмена Евгения Пригожина.

Фото: соцсети Александра Малькевича


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