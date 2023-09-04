Смольный намерен продлить проспект Ветеранов в новые кварталы

Проспект Ветеранов будет продлен до новых жилых кварталов, решение об этом было одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова и членов городского правительства. Петербург выделит земельные участки под строительство трассы между проспектом Буденного и Красносельским шоссе.

"Мы поддерживаем инвесторов, которые одновременно с жильем строят социальные и дорожно-транспортные объекты. Новый участок обеспечит дополнительный выезд на крупные магистрали", — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Длина нового четырехполосного отрезка составит около 1,7 километра. Поблизости от проспекта инвестор возведет жилой комплекс. После завершения дорожных работ город выкупит новый участок проспекта по договору купли-продажи.

Ранее стало известно, что новую улицу в Невском районе построит ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская". По завершении работ компания безвозмездно передаст дорогу Петербургу.

Фото: ЗАКС.Ру