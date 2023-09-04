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Новости 17:16

РКН заблокировал 23 сайта с материалами на ЛГБТ-тематику

фото ЗакС политика РКН заблокировал 23 сайта с материалами на ЛГБТ-тематику

Роскомнадзор заблокировал 23 сайта, не выполнивших распоряжения об удалении материалов на тему ЛГБТ, сообщило РИА "Новости". Всего же с начала месяца ведомство разослало 45 уведомлений с требованием убрать материалы об ЛГБТ, в 22 случаях адресаты исполнили предписания, уточнил ТАСС.

"23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 — это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой", — рассказали в РКН.

В минувшую пятницу замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин анонсировал блокировки ресурсов, если те не станут удалять так называемую ЛГБТ-пропаганду. Приказ об этом вступил в силу в тот самый день.

Фото: pixabay


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