РКН предупредил о внесудебной блокировке ресурсов с "ЛГБТ-пропагандой"

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о предстоящих блокировках интернет-ресурсов, которые не удалят так называемую ЛГБТ-пропаганду. Тех, кто не исполнит соответствующее требование ведомства в самое ближайшее время, начнут блокировать уже начиная с субботы 2 сентября, передает ТАСС.

Регламентирующий такого рода блокировки приказ РКН вступил в силу 1 сентября. Выступая на Московской международной книжной ярмарке, Субботин призвал собравшихся "более ответственно подойти к адаптации отрасли, всего, что распространяется через интернет, к новым законодательным реалиям".

Для жалоб на ЛГБТ-пропаганду в интернете надзорное ведомство создало на своем сайте специальную форму.

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