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Новости 17:53

Путин увеличил до 30 лет возраст предоставляемой IT-специалистам отсрочки от армии

фото ЗакС политика Путин увеличил до 30 лет возраст предоставляемой IT-специалистам отсрочки от армии

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении отсрочки от службы в армии для IT-специалистов с 27 до 30 лет. Документ опубликован 4 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснулись выпущенного 2 марта 2022 года указа "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации". Первоначально в тексте говорилось о предоставлении отсрочки до 27 лет, теперь же возраст увеличили еще на три года. Для получения отсрочки специалист должен работать в аккредитованных государством организациях, при этом он лишается права на нее в случае увольнения.

Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Месяцем ранее Путин подписал закон об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет.

Фото: Kremlin.ru


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