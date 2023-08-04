Путин подписал закон о повышении призывного возраста до тридцати лет

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Федеральным собранием на прошлой неделе.

Уже с 1 января будущего года в армию будут набирать россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

Новый нормативно-правовой акт примечателен тем, что первоначально его инициаторы заявляли о желании поднять и нижнюю планку призывного возраста - с 18 до 21 года. Кроме того, верхний порог предполагалось повышать постепенно. Вместо этого возрастной диапазон подлежащих призыву граждан был расширен одномоментно.

Сохранение прежнего нижнего порога призывного возраста глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов обосновал массовым стремлением 18-летних записаться в ряды военнослужащих.

фото: kremlin.ru