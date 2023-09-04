Губернатор похвалился ростом инвестиций в Петербурге

За первые шесть месяцев рост инвестиций в основной капитал Петербурга составил почти 12 %, следует из слов губернатора Александра Беглова. Глава города заострил на этом внимание слушателей во время своего традиционного обращения к горожанам по радио.

"Петербург продолжает активно развивать экономику и создавать новые рабочие места. На заседании правительства мы подвели итоги развития города за первое полугодие. Инвестиции в основной капитал выросли на 11,8 %", — высказался Беглов в эфире "Радио России"

Губернатор также заявил об "уверенном" росте индекса промышленного производства и об увеличении количества занятых в малом и среднем бизнесе горожан. "В особой экономической зоне "Санкт-Петербург" одобрено строительство трех новых современных предприятий. Специализация — самая современная: электроника, фармацевтика и робототехника", — заключил он.

На прошлой неделе глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов утверждал, что в 2023 году объем инвестиций в основной капитал вырос на 4 %. Согласно его ожиданиям, к концу года их величина может превысить один триллион рублей.

Фото: ЗАКС.Ру