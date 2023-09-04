Камикадзе Ди* получил штраф за отсутствие плашки иноагента в публикациях

Кунцевский районный суд Москвы оштрафовал 4 сентября видеоблогера Камикадзе Ди (он же Дмитрий Иванов*) по статье о распространении материалов без указания на имеющийся у него статус иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила "Медиазона"**.

Как установил суд, в феврале блогер опубликовал видеозапись, не сопроводив ее сообщением о том, что был признан иноагентом. К настоящему времени ролик недоступен для пользователей.

Суд оштрафовал Иванова* на 30 тысяч рублей. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предполагает штраф в размере 50 тысяч рублей. Статус иноагента он получил в сентябре прошлого года.

*Минюст внес Дмитрия Иванова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру