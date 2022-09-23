Четыре человека пополнили список иноагентов

Министерство юстиции вечером 23 сентября внесло в список физических лиц, признанных иностранными агентами, четыре новых имени.

Речь идет о Дмитрии Иванове* (предположительно, это блогер Камикадзе Ди), а также о главном редакторе сайта Newsader Александре Кушнаре**, главе "Альянса учителей" Данииле Кене*** и украинском журналисте Романе Цимбалюке****.

Как следует из уточнений Минюста, ведомство полагает, что все четверо осуществляют политическую деятельность на деньги Украины.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов шоумена Максима Галкина*****. После этого его супруга Алла Пугачева обратилась к ведомству с призывом включить в таком случае в список и ее. Во вторник появились сведения о том, что певицу проверяют на предмет возможной дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в тексте ее обращения.

*Минюст внес Дмитрия Иванова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Александра Кушнаря в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Даниила Кена в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Романа Цимбалюка в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов