Собянин сообщил о трех новых сбитых дронах

Столичный мэр Сергей Собянин доложил о нейтрализации трех беспилотников, нынешней ночью летевших в сторону Москвы.

В пятом часу утра чиновник написал в своем Telegram-канале об уничтожении двух БПЛА: один упал в Калужской области, другой - в Истринском районе Подмосковья. Во втором случае, по предварительным данным, оказался поврежден некий бытовой объект.

Через час Собянин сообщил о сбитии дрона над Завидово (Тверская область). Ни разрушений, ни травм инцидент не принес.

Дроны на втором году спецоперации стали летать в сторону российской столицы регулярно. Особенно им "полюбился" деловой комплекс "Москва-Сити".

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram