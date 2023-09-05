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Новости 9:08

Собянин сообщил о трех новых сбитых дронах

фото ЗакС политика Собянин сообщил о трех новых сбитых дронах

Столичный мэр Сергей Собянин доложил о нейтрализации трех беспилотников, нынешней ночью летевших в сторону Москвы.

В пятом часу утра чиновник написал в своем Telegram-канале об уничтожении двух БПЛА: один упал в Калужской области, другой - в Истринском районе Подмосковья. Во втором случае, по предварительным данным, оказался поврежден некий бытовой объект.

Через час Собянин сообщил о сбитии дрона над Завидово (Тверская область). Ни разрушений, ни травм инцидент не принес.

Дроны на втором году спецоперации стали летать в сторону российской столицы регулярно. Особенно им "полюбился" деловой комплекс "Москва-Сити".

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram


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