В Пулково сели два самолета, летевшие в Москву

Аэропорт Пулково вынужденно принял рейсы, следовавшие в столичный аэропорт Шереметьево. Как сообщает РИА "Новости", это объясняется временным закрытием столичного транспортного узла.

Один рейс направлялся из Калининграда, другой - из Мурманска. В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей Пулково, рассказали, что самолеты готовят к вылету в Москву.

Временные ограничения в столичных аэропортах вводят за последние недели не впервые. Это происходит на фоне ночных атак беспилотников. Минувшей ночью дроны тоже пытались атаковать Москву, но были сбиты в соседних регионах.

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