ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:26

В Пулково сели два самолета, летевшие в Москву

фото ЗакС политика В Пулково сели два самолета, летевшие в Москву

Аэропорт Пулково вынужденно принял рейсы, следовавшие в столичный аэропорт Шереметьево. Как сообщает РИА "Новости", это объясняется временным закрытием столичного транспортного узла.

Один рейс направлялся из Калининграда, другой - из Мурманска. В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей Пулково, рассказали, что самолеты готовят к вылету в Москву.

Временные ограничения в столичных аэропортах вводят за последние недели не впервые. Это происходит на фоне ночных атак беспилотников. Минувшей ночью дроны тоже пытались атаковать Москву, но были сбиты в соседних регионах.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама