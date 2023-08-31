В Пулково перенаправили следовавшие в Москву авиарейсы

Петербургский аэропорт Пулково примет несколько самолетов, следовавших в воздушные гавани Москвы, сообщила 31 августа "Фонтанка". Изменения в маршрутах вызваны ситуацией с задержкой рейсов в аэропортах Москвы нынешним утром.

"Аэропорт утром в качестве запасного принимает семь рейсов", — сообщили изданию в пресс-службе Пулково.

Часть перенаправленных рейсов уже приземлилась, часть готовится к посадке.

Как сообщало РИА "Новости", по состоянию на 07:28 количество задержанных рейсов достигло 59. Во Внуково были задержаны 23 рейса и еще три отменены, в Домодедово — 29 рейсов задержаны и один отменен, в Шереметьево было задержано семь рейсов.

Утром мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Московской области был сбит беспилотник. "Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал он в своем Telegram-канале. Как уточнили в Минобороны, дрон был сбит силами ПВО.

Фото: ЗАКС.Ру