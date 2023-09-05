Математика Мифтахова отправили в СИЗО по новому делу

Суд в Кирове удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу аспиранта МГУ Азата Мифтахова. На этот раз его преследуют по делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК).

Под арестом фигурант проведет как минимум до 3 ноября, о чем сообщает "Медиазона"*. По версии силовиков, подследственный публично оправдывал терроризм в присутствии двоих осужденных. В новом деле есть секретный свидетель, который заявил, будто бы Мифтахов одобрительно высказывался о теракте пятилетней даности в приемной архангельского УФСБ.

Математик был задержан накануне, сразу по выходе из колонии, где он отбывал шестилетний срок по "хулиганскому" делу. Суд счел, что в 2018 году Мифтахов напал на офис "Единой России". По обоим делам молодой человек не признал своей вины. Администрация колонии охарактеризовала его отрицательно.

В августе Мифтахова включили в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру