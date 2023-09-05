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Новости 17:20

Галямину* отстранили от работы в РАНХиГС сразу после восстановления в должности

фото ЗакС политика Галямину* отстранили от работы в РАНХиГС сразу после восстановления в должности

Московский филолог и политик Юлия Галямина* сообщила о своем отстранении от преподавания в РАНХиГС. Характерно, что вуз принял такое решение в тот же день, когда восстановил ее на работе по решению суда. Развитие событий не стало для Галяминой* неожиданностью.

"Это еще не увольнение, но практически. Но зато оклад получу за 8 месяцев, и стаж восстановят", - написала бывший столичный мундеп в своем Telegram-канале.

В ее планы входит продолжение борьбы за право преподавать. Такой возможности граждане, признанные в России иноагентами, на сегодняшний день лишены по закону.

*Минюст внес Юлию Галямину в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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