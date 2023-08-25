Юлию Галямину* восстановили на работе в РАНХиГС

Московский политик Юлия Галямина* сообщила о победе в суде над руководством РАНХиГС, уволившим ее из вуза. По словам истицы, ее позицию поддержал прокурор.

"Удовлетворили частично! Восстановили в РАНХиГС. Взыскали 115 тысяч за незаконное увольнение", - гласит свежий пост в ее Telegram-канале.

Примечательно, что свои шансы специалист по филологии перед началом процесса оценивала как минимальные.

Напомним, что новейшее законодательство об иноагентах запрещает им преподавать в вузах. Формально именно по этой причине в прошлом месяце из МГУ был уволен Михаил Лобанов**. Целью иска Галяминой* было именно получение компенсации за процедуру увольнения. Она настаивала на сумме в полмиллиона рублей.

*Минюст внес Юлию Галямину в единый реестр иноагентов

*Минюст внес Михаил Лобанов в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру