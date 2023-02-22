Юлия Галямина* судится с РАНХиГС из-за своего увольнения

Ученый и политик Юлия Галямина* намерена оспорить в суде свое увольнение из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), случившееся нынешней зимой в связи с принятием поправок в законодательство об иностранных агентах. Свои шансы на победу она оценивает как минимальные, но хочет при этом, чтобы в стране появился правовой прецедент. Судебный иск был подан накануне. Интересы Галяминой* представляет юрист Максим Оленичев**.

"Как первый преподаватель, который пострадал от нового закона, я просто обязана его оспорить в Конституционном суде! Бессмысленно, скажете вы? Я отвечу анекдотом: чтобы выиграть миллион в лотерею, надо купить лотерейный билет", - написала филолог в своем аккаунте в социальной сети.

Ранее Галяминой* не удалось обжаловать в суде свой статус иноагента, полученный от Минюста минувшей осенью. Тогда же истек условный срок, назначенный ей по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митингов).

*Минюст внес Юлию Галямину в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Оленичева в единый реестр иноагентов