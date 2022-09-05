ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 5 сентября, 20:28

Суд в Москве продлил на месяц условный срок экс-мундепу Галяминой*

фото ЗакС политика Суд в Москве продлил на месяц условный срок экс-мундепу Галяминой*

Коптевский районный суд Москвы продлил на один месяц условный срок бывшему муниципальному депутату Юлии Галяминой*, сообщила она вечером 5 сентября в своем Telegram-канале. При этом назначать оппозиционерке психокоррекцию судья не стал.

На продлении условного срока и назначении курса психокоррекции настаивала ФСИН. В конце июля служба обратилась в суд, добиваясь этого. Поводом послужило то, что осужденная в 2020 году по "дадинской" статье Галямина* была обязана ежемесячно отмечаться во ФСИН, но в марте 2022 года не сделала этого, поскольку находилась под арестом за посвященный пацифистским акциям пост в соцсетях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

В декабре 2020 года суд признал Галямину* виновной в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций (ст. 212.1 УК РФ, также известная как "дадинская") и назначил ей два года условно. На прошлой неделе Минюст внес ее в обновленный список иностранных агентов.

*Минюст внес Юлию Галямину в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама