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ФСИН просит продлить условный срок московскому экс-депутату Галяминой

фото ЗакС политика ФСИН просит продлить условный срок московскому экс-депутату Галяминой

Федеральная служба исправления наказаний обратилась в суд с просьбой продлить условный срок, назначенный бывшему московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой, пишет 1 августа "Медиазона"*. Дело было зарегистрировано в Коптевском районном суде столицы 28 июля.

Ранее Галямина рассказала о полученном предупреждении касательно возможности замены условного срока на реальный по так называемой "дадинской" статье. Также, по словам политика, УФСИН собиралось усилить ей через суд ограничения.

В 2021 году Галямина была признана виновной в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ), суд назначил ей два года лишения свободы условно. Попытка политика оспорить решение окончилась неудачей.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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