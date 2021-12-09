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Новости 12:48

Кассационный суд оставил в силе приговор Юлии Галяминой по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Кассационный суд оставил в силе приговор Юлии Галяминой по "дадинской" статье

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой по "дадинской" статье, об этом Галямина сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"Кассационная фемида ничем не отличается от апелляционной и районной. Мой приговор по [ст. 212.1 УК РФ] оставили без изменений. Идем в Верховный суд и ЕСПЧ", - сообщила она.

В декабре 2020 года Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Прокуратура запрашивала три года колонии. Уголовное дело на нее завели из-за того, что Галямина публиковала в соцсетях посты с призывами к акции против поправок в Конституцию.

Статью, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно критиковали, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Они настаивали, что применять ее можно, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций.

 

фото: Юлия Галямина / "ВКонтакте"


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