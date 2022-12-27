Галямина* сообщила об увольнении из РАНХиГС из-за статуса иноагента

Бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина* сообщила 27 декабря о предстоящем увольнении из Института общественных наук РАНХиГС, где она занималась преподаванием. К тексту в своем Telegram-канале она приложила фото уведомления, полученного от руководства вуза.

В документе говорится, что, в соответствии с законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", Галямина* не имеет права вести преподавательскую деятельность и потому не может замещать должность доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций. Взамен ей представили список должностей для перевода и попросили уведомить о выборе в течение трех дней.

Галямина* сообщила, что не намерена переводиться и потому останется без работы. "Мне предложили перейти на непедагогические и ненаучные ставки. Но, очевидно, что это совершенно другая профессия. Я умею учить студентов, но не готова стать, например, специалистом по развитию карьеры, как мне предлагают", — написала она.

Политик заявила, что будет встречать Новый год "в новом статусе практически безработной". Она отметила, что имеет "большие планы" в общественной и политической сферах. "Власти сделали все, чтобы на нее у меня теперь было больше времени", — отметила она.

Закон о контроле за деятельностью иноагентов был подписан президентом Владимиром Путиным в середине июля и вступил в силу с 1 декабря. Норма предусматривает ряд запретов для лиц, признанных иностранными агентами, включая и запрет на ведение преподавательской деятельности.

На прошлой неделе суд в Москве отказался лишить Галямину* статуса иноагента.

*Минюст РФ внёс Юлию Галямину в реестр иностранных агентов

Фото: Юлия Галямина* / "ВКонтакте"