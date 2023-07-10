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Новости 11:20

Политика и ученого Михаила Лобанова* уволили из МГУ

фото ЗакС политика Политика и ученого Михаила Лобанова* уволили из МГУ

Столичный политик Михаил Лобанов* сообщил о том, что его уволили из Московского государственного университета. Приказ проректора Андрея Федянина, на который он ссылается, датирован 7 июля.

"Увольнение осуществлено на основании пункта 13 статьи 83 Трудового кодекса и проведено с грубейшим и нарочитым нарушением ТК", - написал доцент в своем Telegram-канале.

В конце июня его внесли в реестр иностранных агентов. Нынешнее законодательство запрещает людям с таким статусом преподавать в вузах.

Перед Новым годом Лобанова* отправили на 15 суток в спецприемник, присудив ему "неповиновение полиции". В мае у 39-летнего математика дома прошел обыск.

*Минюст внес Михаила Лобанова в единый реестр иноагентов

фото: НО. Медиа из России / YouTube (скриншот)


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