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Новости 17:25

"Зачем это было?": Математика Лобанова отпустили после допроса в СК

фото ЗакС политика "Зачем это было?": Математика Лобанова отпустили после допроса в СК

Математика Михаила Лобанова отпустили из отдела Следственного комитета по Северному административному округу Москвы, передаёт "Медиазона"*.

"Зачем это было? Никаких версий, кроме устрашения общественности, у меня нет", — заявил Лобанов в разговоре с журналистами.

Утром 18 мая у математика, а также у нескольких региональных участников съезда "Съезда народных депутатов"** прошли обыски. Силовики утверждали, что все обыскиваемые якобы имеют связи с Ильёй Пономарёвым***. Ранее по уголовному делу о фейках про российскую армию, которое возбуждено в отношении находящегося вне России политика, у Лобанова дома уже проходили оперативные мероприятия. Сам математик не единожды открещивался от каких-либо связей с Пономарёвым.

*Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych")

***Минюст внёс Илью Пономарёва в единый реестр иностранных агентов 

Фото: Telegram-канал Михаила Лобанова


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