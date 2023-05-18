"Зачем это было?": Математика Лобанова отпустили после допроса в СК

Математика Михаила Лобанова отпустили из отдела Следственного комитета по Северному административному округу Москвы, передаёт "Медиазона"*.
"Зачем это было? Никаких версий, кроме устрашения общественности, у меня нет", — заявил Лобанов в разговоре с журналистами.
Утром 18 мая у математика, а также у нескольких региональных участников съезда "Съезда народных депутатов"** прошли обыски. Силовики утверждали, что все обыскиваемые якобы имеют связи с Ильёй Пономарёвым***. Ранее по уголовному делу о фейках про российскую армию, которое возбуждено в отношении находящегося вне России политика, у Лобанова дома уже проходили оперативные мероприятия. Сам математик не единожды открещивался от каких-либо связей с Пономарёвым.
*Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов
**Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych")
***Минюст внёс Илью Пономарёва в единый реестр иностранных агентов