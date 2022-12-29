В семи регионах силовики провели обыски по делу экс-депутата Пономарева*

В семи регионах России состоялись обыски по уголовному делу о фейках про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева*, сообщило 29 декабря РИА "Новости". По информации агентства, силовики пришли в частности к администраторам Telegram-каналов и бывшим депутатам.

"Обыски идут у администраторов Telegram-каналов "Утро февраля" и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом "Съезде народных депутатов"", — приводит РИА "Новости" слова своего источника в правоохранительных органах. Сам съезд состоялся в начале ноября, Пономарев* числился его публичным инициатором.

Среди прочего, обыск прошел у основателя платформы "Выдвижение" Михаила Лобанова. По информации "ОВД-Инфо"**, силовики также нагрянули к московским муниципальным депутатам Сергею Цукасову и Владимиру Залищаку. Издание "7х7" сообщило об обысках у журналиста 72.ru Артура Галиева и главного редактора 86.ru Никиты Кифорука, а также у бывшего координатора штаба Навального*** в Удмуртии Резеды Абашевой.

В сентябре силовики проводили обыски по местам проживания заподозренных в сотрудничестве с Пономаревым* россиян. Причиной заведения уголовного дела против экс-депутата послужили его высказывания в YouTube-канале "Форума свободной России", в октябре МВД объявило его в розыск.

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иностранных агентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иностранных агентов

***ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.