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Новости 17:25

МВД объявило в розыск экс-депутата Пономарева

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск экс-депутата Пономарева

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев объявлен Министерством внутренних дел в розыск, на соответствующую запись в электронной базе ведомства обратило внимание ТАСС 8 октября.

В основании для розыска говорится, что экс-депутат "разыскивается по статье УК". Также в карточке указано, что он переобъявлен в розыск.

В конце августа Коптевский суд Москвы назначил Пономареву заочный арест по возбужденному против него уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ). Позже появилась информация о том, что причиной заведения дела послужили высказывания политика в YouTube-канале "Форума свободной России".


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