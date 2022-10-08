МВД объявило в розыск экс-депутата Пономарева

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев объявлен Министерством внутренних дел в розыск, на соответствующую запись в электронной базе ведомства обратило внимание ТАСС 8 октября.

В основании для розыска говорится, что экс-депутат "разыскивается по статье УК". Также в карточке указано, что он переобъявлен в розыск.

В конце августа Коптевский суд Москвы назначил Пономареву заочный арест по возбужденному против него уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ). Позже появилась информация о том, что причиной заведения дела послужили высказывания политика в YouTube-канале "Форума свободной России".