Уголовное дело на экс-депутата Пономарева возбудили за высказывания на YouTube-канале "Форума свободной России"

Уголовное дело о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева из-за его высказываний в YouTube-канале "Форума свободной России", передает 8 сентября ТАСС. Агентство ссылается при этом на постановление Коптевского районного суда Москвы.

"По версии следствия, Пономарев в период с 5 по 15 марта 2022 года на YouTube-канале "Форума свободной России" публично сообщил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", — цитирует агентство текст постановления об обыске по делу. В своих выступлениях экс-депутат, в частности, обвинял российскую армию в убийствах на Украине мирных жителей и в обстрелах Запорожской АЭС, передает ТАСС.

В четверг утром силовики провели обыски в ряде российских регионов среди предполагаемых администраторов YouTube- и Telegram-каналов Пономарева. В конце лета суд заочно арестовал экс-депутата, проживающего на Украине.