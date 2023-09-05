Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину продлили арест

Приморский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей бывшему зампреду правительства Ленобласти Михаилу Кузьмину, которого преследуют по совокупности экономических статей. В предварительном заключении он пробудет как минимум до 2 ноября, о чем пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Москвину инкриминируют два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Бывший чиновник просил отпустить его под домашний арест, ссылаясь на сделку со следствием.

Между тем, силовики продолжают проверять фигуранта на причастность к другим коррупционным преступлениям. В изоляторе его держат с марта.

Пока ущерб региональному бюджету от действий Москвина оценивается более чем в 330 млн рублей. Кроме того, согласно материалам дела, полученная им взятка составила 8,5 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру