Суд в Петербурге оставил под арестом бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин останется под стражей по меньшей мере еще два месяца, решил 30 июня Приморский районный суд Петербурга. Против экс-чиновника выдвинуты обвинения в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Москвину продлили срок содержания под стражей до 2 сентября. Сам он против этого возражал и просил назначить домашний арест.

Согласно материалам дела, в период с 2017 по 2021 год Москвин получил 8,5 миллионов рублей взятки за покровительство от гендиректора дирекции комплексного развития территорий Ленобласти Даниила Федичева. Также ему ставится в вину одобрение сделок по отчуждению долей Регионального агентства промышленного и гражданского строительства и махинации с бюджетными средствами, выделенными на достройку проблемного жилья. Своими действиями он мог нанести урон бюджету на сумму свыше 330 миллионов рублей, полагает следствие.

Москвин был задержан в начале марта по подозрению во взяточничестве, с тех пор он содержится в СИЗО. В начале апреля в деле появилось обвинение в превышении должностных полномочий, в середине месяца к нему добавилось еще одно подобное.

Фото: ЗАКС.Ру