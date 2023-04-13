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В деле бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина появился новый эпизод

фото ЗакС политика В деле бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина появился новый эпизод

Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина добавил новое обвинение. Как и в прошлый раз, речь идет о ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), сообщается на сайте ведомства.

Силовики связывают многомиллионную растрату в Фонде защиты прав дольщиков с непосредственными указаниями Москвина. По версии СК, именно он поручал заключать повторные контракты на одни и те же работы. Таким образом, действия экс-чиновника привели к ущербу региональному бюджету на сумму не менее 330 млн рублей. Речь идет о работах в ЖК "Щегловская усадьба", ЖК "Шотландия" и других проблемных долгостроях.

Ранее Москвина обвинили в причинении АНО "Дирекция" ущерба почти на 24 млн рублей, а также в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) на сумму не менее 8,5 млн рублей. Под арестом бывший государственный деятель находится с начала марта, суд впоследствии отказался выпускать его под залог.


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