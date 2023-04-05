Бывшему вице-губернатору Ленобласти добавили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями

Бывшему вице-губернатору Ленинградской области Михаилу Москвину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили 5 апреля в Следственном управлении СК по региону. Месяцем ранее экс-чиновник был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как рассказали в СК, новое обвинение связано с деятельностью Москвина на посту председателя наблюдательного совета АНО "Дирекция", продиктованной его стремлением "оказать содействие и выполнить условия переданной ему взятки". Ради этого он якобы одобрил сделки по отчуждению 95 % и 5 % долей в уставном капитале дочерней по отношению к АНО "Дирекция" компании, зная при этом об их заниженной стоимости. Происходило это якобы "в пользу третьих лиц, аффилированных по отношению к директору указанной АНО "Дирекция"" и повлекло причинение "Дирекции" ущерба на сумму, приближающуюся к 24 миллионам рублей.

По версии следствия, Москвин получил за участие в схеме не менее 8,5 миллиона рублей в качестве взяток. О его задержании стало известно 3 марта, позже суд арестовал его до 2 мая. В последний день марта Горсуд Петербурга отказался выпустить Москвина под залог и оставил его в СИЗО.