В Ленобласти СК задержал замглавы управления госэкспертизы по делу Фонда защиты прав дольщиков

Следственное управление СК по Ленинградской области сообщило 15 сентября о задержании и допросе замглавы регионального управление государственной экспертизы. Чиновник подозревается в соучастии в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств регионального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

"Следователями устанавливается причастность руководства коммерческих организаций и иных лиц к соучастию в растрате бюджетных денежных средств. Дополнительно установлен факт хищения свыше 80 миллионов рублей, выделенных Фонду на достройку ЖК "Янинский каскад", ЖК "Рябиновый сад"", - проинформировали в Следственном комитете.

Сотрудники СК провели совместно с региональным УФСБ и ГУ МВД обыски и изъяли документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия. Всего, по данным Следкома, к настоящему моменту известно о незаконном расходовании Фондом защиты прав дольщиков более 330 миллионов рублей из бюджета.

В июле суд последовательно отправил под арест гендиректора областного Фонда защиты прав дольщиков Александра Горшенева, его заместителя Дениса Чибисова, а затем определился с судьбой троих руководителей проектных и строительных организаций, также проходящих по делу. Двое из них были заключены под стражу, последнего отправили под домашний арест.

Фото: Кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале "Следком"