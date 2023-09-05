МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий

Поздним вечером 5 сентября и ближайшей ночью петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, о чем сообщили региональное управление МЧС и пресс-служба Смольного.

В городе до середины ночи объявили так называемый желтый уровень погодной опасности. Наибольшую угрозу будет таить в себе ветер. Ожидается, что в прибрежных районах (Приморский, Кронштадтский, Красносельский, Петродворцовый) его порывы смогут достигать 17 метров в секунду.

Автомобилистов просят до трех часов ночи по возможности не садиться за руль, а пешеходов - сохранять повышенную бдительность.

Отметим, что четыре дня назад в Петербурге зафиксировали самый теплый день в истории сентябрьских метеонаблюдений: температура воздуха даже ночью не падала ниже 18,6 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру