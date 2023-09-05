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Новости 20:17

На журналистку Светлану Прокопьеву* составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На журналистку Светлану Прокопьеву* составили протокол о дискредитации армии

Правоохранители в Псковской области оформили протокол на журналистку Светлану Прокопьеву*. В ее высказываниях усмотрели признаки дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), о чем сообщает "Псковская губерния".

Материалы административного дела 5 сентября поступили в суд, дату заседания пока не назначили.

В чем конкретно состоят претензии силовиков, пока не сообщается. Ей грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Прокопьева* покинула страну вскоре после начала военной спецоперации. В 2020 году она получила обвинительный приговор по делу об оправдании терроризма.

*Минюст внес Светлану Прокопьеву в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube (скриншот)


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