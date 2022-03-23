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Псковская журналистка Светлана Прокопьева покинула Россию

фото ЗакС политика Псковская журналистка Светлана Прокопьева покинула Россию

Псковская журналистка Светлана Прокопьева выехала из России, сообщил накануне в своем Telegram-канале главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин*. Сам он покинул страну на прошлой неделе.

"Света с нами, всем большой привет от псковской редакции 2.0. Всё только начинается", — написал Камалягин*.

В минувшую пятницу псковские силовики устроили обыски из-за нелестной публикации о местном губернаторе Михаиле Ведерникове, появившейся в Telegram-канале "Гремячая башня". Среди прочих, правоохранители пришли к главе местного "Яблока" Льву Шлосбергу и журналистке Светлане Прокопьевой.

Прокопьева ранее была осуждена по статье об "оправдании терроризма" (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за колонки о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Суд назначил ей штраф в размере 500 тысяч рублей.

*Денис Камалягин внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Telegram-канал Дениса Камалягина*


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