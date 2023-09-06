Сенатор призвал заблокировать VPN-сервисы в RuStore

Сенатор Артем Шейкин предложил заблокировать в магазине приложений RuStore, предназначенном для устройств на Android, нарушающие законодательство сервисы VPN, сообщило 6 сентября РИА "Новости". Соответствующее обращение он направил главе Роскомнадзора Андрею Липову.

Как заявил Шейкин информагентству, сейчас в RuStore насчитывается "более 100 VPN-сервисов", пригодных для установки на смартфоны. При этом такие условием для работы таких приложений в России является выполнение законодательства, а последнее запрещает содействовать гражданам в доступе на заблокированные ресурсы, заявил член Совфеда.

"Направил руководителю Роскомнадзора письмо о проверке выполнения данными сервисами требований законодательства РФ. Считаю, что в случае несоответствия VPN-сервисов законодательству России, они должны быть немедленно заблокированы и удалены из RuStore", — поведал Шейкин.

В конце мая сенатор призывал создать в России подобие "китайского файервола" для блокировки нежелательных сайтов и сервисов VPN.

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