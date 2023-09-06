В Калининском районе может появиться депо Кольцевой линии метро

На Чугунной улице в Калининском районе может появиться депо метрополитена для обслуживания планируемой Кольцевой линии, поведал 6 сентября "Деловой Петербург". Ожидается, что сооружение построят на месте бывшего Петербургского трамвайно-механического завода (ПТМЗ).

Решение об изменении функционального зонирования участка в пользу транспортной инфраструктуры приняла комиссия по внесению изменений в генплан, сообщили изданию в комитете по градостроительству и архитектуре. Там уточнили, что по нормативам на каждые 20 километров линии в двухпутном исчислении должно приходиться одно депо.

"Размещение депо на месте бывшего Петербургского трамвайно–механического завода необходимо для реализации северной хорды Кольцевой линии метрополитена", — отметили в КГА.

Как уточнило издание, участок площадью 19 гектаров, на котором располагался обанкротившийся завод, купило в 2014 году ООО "Внутреннее техоснащение ёмкостей" миллиардера Владимира Пинчука. Предполагалось использовать землю под строительство жилых домов, сейчас имеющиеся площади занимают офисы и склады.

Месяцем ранее в Смольном сообщали о готовности котлована на месте будущей станции "Горный институт".

Фото: ЗАКС.Ру