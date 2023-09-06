Смольный определился с индексацией выплат в следующем году

Правительство Петербурга определилось с коэффициентом индексации выплат в следующем году, его значение составит 1,0495. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщила 6 сентября его пресс-служба.

Индексация коснется размеров мер соцподдержки, включая дополнительные, финансирования расходов на бесплатную юридическую помощь и размера ежемесячных выплат по договорам пожизненной ренты.

Также Смольный намерен проиндексировать величину компенсации трат на оплату интернета городским общественным объединениям ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий.

В начале месяца в Петербурге начали перечислять выплаты деятелям культуры, имеющим статус народных.

Фото: ЗАКС.Ру