Силовики пришли к вологодцу по делу о призывах к экстремизму

Представители силовых структур пришли с обыском к жителю Вологды Игорю Щенкову, сообщило утром 6 сентября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его жену. Визит правоохранителей связан с уголовным делом о призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).
По информации правозащитников, силовики считают Щенкова администратором местных Telegram-каналов "Вологодский говорун" и "Обозерская онлайн". Аудитория первого из них насчитывает 355 подписчиков, второй канал читают 88 человек.
Какие именно посты заинтересовали силовиков, неизвестно. Задерживать Щенкова не стали, предложив ему вместо этого самостоятельно прийти в местное управление ФСБ.
Также в среду стало известно об обысках у двух братьев в Нижнем Новгороде по делу о финансировании ФБК**.
*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов
**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.