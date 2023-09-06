Силовики пришли к вологодцу по делу о призывах к экстремизму

Представители силовых структур пришли с обыском к жителю Вологды Игорю Щенкову, сообщило утром 6 сентября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его жену. Визит правоохранителей связан с уголовным делом о призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

По информации правозащитников, силовики считают Щенкова администратором местных Telegram-каналов "Вологодский говорун" и "Обозерская онлайн". Аудитория первого из них насчитывает 355 подписчиков, второй канал читают 88 человек.

Какие именно посты заинтересовали силовиков, неизвестно. Задерживать Щенкова не стали, предложив ему вместо этого самостоятельно прийти в местное управление ФСБ.

Также в среду стало известно об обысках у двух братьев в Нижнем Новгороде по делу о финансировании ФБК**.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов.

Фото: pixabay

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.