Дело о пансионатах для пожилых людей в Петербурге дошло до суда

В Петербурге завершено расследование уголовного дела об организации пансионатов для пожилых людей, не отвечающих требованиям их безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в Главном следственном управлении СК по региону. Обвиняемой по делу проходит глава одной из городских организаций, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, в период с февраля по июнь 2023 года петербурженка организовала пансионаты на Суворовском проспекте и на 7-й Советской улице. "Вместе с тем обвиняемая не приняла должных мер к соблюдению в помещениях требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки, создав тем самым реальную угрозу жизни и здоровью проживающих лиц", — уточнили в СК.

Имя фигурантки и название возглавляемой ею организации не раскрываются. В ведомстве лишь уточнили, что обвиняемая признала вину.

В конце июня прокуратура Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении гендиректора компании "Акварель". Организация владела тремя пансионатами для пожилых людей, расположенными в центре города.

Фото: ЗАКС.Ру