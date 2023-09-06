Минувшее лето вошло в пятерку самых солнечных в Петербурге

Лето 2023 года оказалось в Петербурге пятым по продолжительности солнечного сияния за всю историю инструментальных погодных наблюдений, сообщил 6 сентября главный синоптик города Александр Колесов. В то же время по такому показателю, как средняя температура, прошедшее лето не вошло в первую десятку.

"В этом году в Санкт-Петербурге было очень солнечно, поэтому общее количество солнечного сияния 886,3 часа в течение 91 дня стало пятым значением среди самых солнечных лет", — написал Колесов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что самым солнечным оказалось лето 1999 года, когда солнце светило в общей сложности 895,4 часа.

Прошедшие три месяца оказались сухими, так как общее количество осадков составило 190,8 мм. Это лишь 79% от нормы.

Средняя температура лета составила +18,5 градуса по Цельсию. По этому показателю 2023 год оказался на 11-м месте. "После самого теплого лета 2021 года произошло заметное снижение температуры", — отметил Колесов.

Ранее стало известно о том, что ночь 1 сентября поставила температурный рекорд. На протяжении всего темного времени суток столбики термометров не опускались ниже +18,6 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру