Петербургскую школу эвакуировали из-за взрыва гаджета

Учащихся и педагогов петербургской гимназии № 642 на Морской набережной днем 6 сентября напугал взрыв на одном из этажей учреждения.

В рюкзаке ученицы сдетонировал некий предмет. О событии сообщили в паблике "Живем на Васильевском". Приложенная к сообщению видеозапись демонстрирует задымленный коридор.

После проведенной эвакуации выяснилось, что взорвался пауэрбанк. В инциденте никто не пострадал. Как уточняет медиапроект Mash на Мойке, расплавившуюся зарядку забрали полицейские.

Накануне еще один взрыв испугал жителей Невского района: в шахте бомбоубежища рядом с военкоматом на улице Крупской сдетонировало самодельное взрывное устройство.

фото: Живем на Васильевском / ВКонтакте (скриншот видео)