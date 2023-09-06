Бастрыкин откликнулся на жалобы дольщиков ЖК "Рябиновый сад" под Петербургом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о конфликте дольщиков жилого комплекса "Рябиновый сад" с застройщиком. До его сведения дошли новые жалобы о нарушении прав собственников квартир в Янино-2. В случившемся винят застройщика (ЗАО "Инвестиционная компания "Строительное управление") и подрядчика (ООО "СтройМонолитСервис").

Недовольные граждане утверждают, что подключение жилья к водопроводу и системе водоотведения раз за разом откладывается, что делает невозможным полноценное заселение. Не устраивает дольщиков также отсутствие договора с новым подрядчиком, из-за чего в жилом комплексе не ведутся монтажные работы. Проблему поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее было возбуждено уголовное дело о нарушении прав собственников квартир в ЖК. По версии следствия, было похищено свыше 80 млн рублей, выделенных региональному Фонду защиты прав дольщиков на достройку ЖК "Рябиновый сад" и ЖК "Янинский каскад". В рамках этого дела год назад арестовали замглавы управления госэкспертизы Ленобласти.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте