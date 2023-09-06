Беркович и Петрийчук продлили арест до ноября

Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест двум театральным деятелям, режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук до 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Женщин преследуют за постановку "Финист Ясный Сокол", в которой силовики усмотрели признаки оправдания терроризма (ст. 205.2 УК).

В ходе заседания адвокаты посетовали на отсутствие каких-либо процессуальных действий со стороны СК в течение всех четырех месяцев ареста фигуранток. Со своей стороны, представитель следствия обосновал необходимость продление ареста тем, что Беркович и Петрийчук способны, с его точки зрения, либо сбежать, либо повлиять на свидетелей.

Театральных деятелей держат в СИЗО с начала мая. Беркович, помимо режиссерской деятельности, известна своими пацифистскими стихотворениями. Спектакль, легший в основу уголовного дела, становился обладателем "Золотой маски" - главной театральной премии страны. В нем рассказывается история россиянок, связавших свою судьбу с радикальными мусульманами.

Фото: Скажи Гордеевой (признана иноагентом) / YouTube (скриншот)