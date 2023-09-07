Толстой раскритиковал ЮНЕСКО за возможное недовольство планами туристического освоения Байкала

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой усомнился в необходимости для России по-прежнему сохранять членство в ЮНЕСКО. На размышления об этом его натолкнули слухи о возможности критических высказываний со стороны организации из-за планов туристического освоения озера Байкал и полуострова Камчатка.

"В понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО. Прошла информация, что там, среди прочего, радетели за наследие мира пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки — какой мол туризм, без нашего разрешения, да еще и во время наложенных нами на Россию и ее граждан санкций?" — написал парламентарий в своем Telegram-канале 7 сентября.

В связи с подобными слухами парламентарий счел нужным задаться вопросом о целесообразности сохранения Россией взаимодействия с такими международными организациями, как ВОЗ, МОК и ЮНЕСКО. Он заподозрил факты использования таких площадок для давления на страну в политических целях.

"Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос. США и Израиль не пугало, когда им было надо в их национальных интересах, кстати, выходить из состава ЮНЕСКО", — высказался Толстой, попутно раскритиковав российских чиновников за нерешительность в вопросе участия в международных организациях.

Стоит отметить, что Толстой не впервые высказывается о возможности выхода России из состава различных организаций. В конце июля он предлагал отказаться от членства в ВОЗ из-за закрытия ее московского офиса и поддержки санкций против страны.

Фото: Telegram-канал Петра Толстого