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Вице-спикер Госдумы предложил России покинуть ВОЗ

фото ЗакС политика Вице-спикер Госдумы предложил России покинуть ВОЗ

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой полагает, что выход России из Всемирной организации здравоохранения окажется следующим после того, как страна покинула Совет Европы, сообщили 21 июля "Ведомости".

В списке претензий депутата к организации оказались поддержка санкций против России и закрытие офиса в Москве. "Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации", — резюмировал Толстой.

О закрытии московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний стало известно 15 мая. Претензии российской стороны к ВОЗ, среди прочего, озвучивались при обсуждении в Госдуме законопроекта о запрете смены пола.

В то же время Толстой признал, что не имеет большого количества единомышленников в вопросе необходимости выхода из ВОЗ. Он сослался на выступление главы Минздрава Михаила Мурашко в Госдуме 17 июля. "Он считает, что очень важна работа [ВОЗ] по предупреждению различных эпидемий и пандемий", — пересказал позицию министра депутат.

В среду члены Совета Федерации поддержали закон о запрете смены пола в России. Госдума единогласно приняла его в третьем чтении на прошлой неделе.

Фото: Telegram-канал Петра Толстого


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