За полгода РКН удалил или заблокировал 885 тысяч сайтов с запрещенной информацией

За первые шесть месяцев 2023 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 885 тысяч сайтов с запрещенной к распространению в России информацией, сообщил 7 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение ведомства. Это на 85 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Также увеличилось количество отдельных материалов в интернете, удаленных или заблокированных ведомством. В первом полугодии их количество достигло 1,1 миллиона, что на 10 % превышает результаты всего 2022 года.

Как сообщила изданию глава практики свободы информации и репутации DRC Инна Тверезовская, к настоящему времени увеличилось количество оснований для блокировок, вследствие чего стало сложнее отлеживать массовые блокировки. "Стало и гораздо сложнее узнать саму причину блокировок", — отметила она.

При этом, по словам юриста, "воронка попадания в реестр только увеличивается, вот "горлышко" выхода сужается". Она обратила внимание на блокировки множества ресурсов с зарубежными IP-адресами при одновременном ограничении способов обхода блокировок.

Днем ранее сенатор Артем Шейкин обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением заблокировать в магазине приложений RuStore нарушающие законодательство сервисы VPN.

Фото: pixabay