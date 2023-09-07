Бывшему схиигумену Сергию сократили срок заключения

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему схиигумену Сергию (Романову), который отбывает семилетний срок в колонии по экстремистскому делу. Как сообщает "Интерфакс", судья решил смягчить наказание и "скостил" фигуранту один месяц заключения.

Тепеь в конечной редакции приговор представляет собой шесть лет и одиннадцать месяцев колонии. Сокращение срока на заседании объяснили благотворительной деятельностью осужденного.

Федеральную известность Романов получил летом 2020 года, когда вместе со сторонниками он фактически захватил Среднеуральский женский монастырь и записывал оттуда критические обращения в адрес власти. Его дело состоит из трех статей: склонение к самоубийству (ст. 110.1 УК), нарушение права на свободу вероисповедания (ст. 148 УК) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК). В январе нынешнего года суд установил, что религиозный деятель разжигал ненависть к мусульманам и иудеям.

фото: Воин Руси / YouTube (скриншот)