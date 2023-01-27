Бывший схиигумен Сергий получил еще один тюремный срок

Суд в Москве исполнил волю государственного обвинения и приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) в общей сложности к семи годам колонии. Как уточняет РИА "Новости", к сроку длиной в 3,5 года ему добавили еще один такой же срок.

67-летнего Романова судили по делу об экстремизме (ст. 280 УК). По версии следствия, в своих видеороликах он разжигал ненависть к иудеям и мусульманам.

В ноябре 2021 года бывшего схиигумена осудили на 3,5 года колонии по статьям о склонении к самоубийству (ст. 110.1 УК) и нарушении права на свободу вероисповедания (ст. 148 УК). Годом ранее он прославился захватом Среднеуральского женского монастыря и политическими видеообращениями из него. В числе прочего, Сергий выражал протест против коронавирусных ограничений.

В советское время Романов был осужден за убийство и разбой.