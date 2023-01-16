Для осужденного бывшего схиигумена Сергия запросили семь лет колонии

На судебном заседании по делу бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) государственное обвинение запросило для него семь лет колонии, передает РИА "Новости". На этот раз уже осужденного бывшего священнослужителя преследуют за экстремизм (ст. 280 УК).

Дело слушается в закрытом от журналистов и посетителей режиме. С последним словом религиозный деятель выступит на следующей неделе.

Напомним, что Сергий получил федеральную известность в 2020 году, когда он фактически захватил Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области и превратил его в лагерь своих сторонников. Оттуда он регулярно записывал политические видеообращения с критикой президента, патриарха и коронавирусных ограничений. Для задержания Романова силовикам потребовалось штурмовать монастырь.

В ноябре 2021 года его осудили на 3,5 года колонии по статьям о склонении к самоубийству (ст. 110.1 УК) и нарушении права на свободу вероисповедания (ст. 148 УК).