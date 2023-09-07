На дирекцию по обеспечению работы представительства Петербурга в Мариуполе потратят 1,19 млн рублей

Государственное казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности представительства Санкт-Петербурга в городе Мариуполе (Донецкая Народная Республика)" должно получить 1,19 млн рублей, следует из проекта закона по корректировке бюджета Петербурга на 2023 год. Документ подготовил комитет финансов.

Из общей суммы 1,027 млн рублей должны пойти на выплаты персоналу. Еще 165,6 тысяч рублей предназначены для закупок товаров и услуг.

ЗАКС.Ру не удалось найти упоминания Дирекции в принятом ранее законе о бюджете Петербурга на 2023 год. Также издание не смогло обнаружить в открытых данных какую-либо информацию об учреждении: адрес, контакты, ИНН и другое.

Напомним, представительство Петербурга в Мариуполе решили открыть летом 2022 года. До этого такой городской орган был только в Москве.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру